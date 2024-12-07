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Турецкий депутат: Потенциал Зангезурского коридора оценивается до $1 трлн

Турецкий депутат: Потенциал Зангезурского коридора оценивается до $1 трлн 12:02
Милли Меджлис
7 декабря 2024 г. 12:32
Турецкий депутат: Потенциал Зангезурского коридора оценивается до $1 трлн

Открытие Зангезурского коридора послужит развитию региона.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя фракции Республиканская народная партии (CHP) в Великом национальном собрании Турции Мурат Эмир на Международной парламентской конференции в Баку.

Он подчеркнул, что Зангезурский коридор, являющийся частью Среднего коридора, открывает перспективы с экономическим потенциалом на сумму до одного триллиона долларов.

"Этот проект станет не только стимулом для экономического сотрудничества, но и укрепит политические и культурные связи в регионе", - сказал Эмир.

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Версия на английском языке Turkish MP: Opening of Zangazur Corridor to serve regional development
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli deputat: Zəngəzur dəhlizinin açılması regionun inkişafına xidmət edəcək

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