Турецкий депутат: Потенциал Зангезурского коридора оценивается до $1 трлн

12:02

Открытие Зангезурского коридора послужит развитию региона.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя фракции Республиканская народная партии (CHP) в Великом национальном собрании Турции Мурат Эмир на Международной парламентской конференции в Баку.

Он подчеркнул, что Зангезурский коридор, являющийся частью Среднего коридора, открывает перспективы с экономическим потенциалом на сумму до одного триллиона долларов.

"Этот проект станет не только стимулом для экономического сотрудничества, но и укрепит политические и культурные связи в регионе", - сказал Эмир.