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Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире

Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире Обнародованы имена депутатов Милли Меджлиса Азербайджана, которым выделяются средства на аренду жилья.
Милли Меджлис
18 ноября 2021 г. 15:22
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
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Обнародованы имена депутатов Милли Меджлиса Азербайджана, которым выплачиваются средства на аренду жилья.

По полученной Report информации, в настоящее время на аренду жилья парламентариям выплачивается 220 манатов в месяц, увеличение этой суммы не предусмотрено.

Согласно информации, в настоящее время Милли Меджлис ежемесячно выплачивает средства на арендную плату девяти депутатам - Джаби Гулиеву, Ульвие Гамзаевой, Мушфигу Джафарову, Пярвину Керимзаде, Нагифу Гамзаеву, Вугару Искендерову, Шахину Сейидзаде, Рамилю Гасану, Анару Мамедову.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kirayədə yaşayan deputatların adları məlum olub - SİYAHI

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