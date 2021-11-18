Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире

Обнародованы имена депутатов Милли Меджлиса Азербайджана, которым выплачиваются средства на аренду жилья.
По полученной Report информации, в настоящее время на аренду жилья парламентариям выплачивается 220 манатов в месяц, увеличение этой суммы не предусмотрено.
Согласно информации, в настоящее время Милли Меджлис ежемесячно выплачивает средства на арендную плату девяти депутатам - Джаби Гулиеву, Ульвие Гамзаевой, Мушфигу Джафарову, Пярвину Керимзаде, Нагифу Гамзаеву, Вугару Искендерову, Шахину Сейидзаде, Рамилю Гасану, Анару Мамедову.