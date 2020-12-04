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Спикер парламента разместила публикацию в связи с днем почитания памяти шехидов

Спикер парламента разместила публикацию в связи с днем почитания памяти шехидов Спикер Милли Меджлиса Азербайджана разместила публикацию в Facebook в связи с днем почитания памяти шехидов
Милли Меджлис
4 декабря 2020 г. 13:32
Спикер парламента разместила публикацию в связи с днем почитания памяти шехидов

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова разместила публикацию в Facebook в связи с днем почитания шехидов, павших в Отечественной войне.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Да упокоит Аллах всех наших шехидов, дарует выздоровление всем ветеранам войны. Мы преклоняем голову перед нашими шехидами, с уважением чтим память о них".

Согласно распоряжению, подписанному 3 декабря президентом Ильхамом Алиевым, в 12.00 4 декабря 2020 минутой молчания почтили памяти шехидов Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri anım günü ilə bağlı paylaşım edib

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