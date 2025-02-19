Спикер парламента Индонезии: Следующие 25 лет будут решающими для "Азиатского века"

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Следующие 25 лет станут решающим периодом для реализации "Азиатского века".

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Палаты представителей Индонезии Пуан Махарани на церемонии открытия 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), проходящей в Баку под председательством Азербайджана.

По ее словам, многополярность создает более привлекательные возможности для всех стран: "Сегодня мы живем в период большой неопределенности. Мы сталкиваемся с трудным периодом, вызывающим серьезные разочарования в системе международных отношений. Примером этого могут служить соперничество великих держав, войны, природные катастрофы. Многополярность должна предоставлять более привлекательные возможности для всех стран. Но в то же время это может привести к нестабильности".

Пуан Махарани подчеркнула, что парламентская дипломатия должна внести вклад в установление справедливого мира: "Мы должны способствовать прекращению войн в Украине и других частях мира, работать над оказанием гуманитарной помощи людям в Газе".