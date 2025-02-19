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Спикер парламента Индонезии: Следующие 25 лет будут решающими для "Азиатского века"

Спикер парламента Индонезии: Следующие 25 лет будут решающими для "Азиатского века" 10^57
Милли Меджлис
19 февраля 2025 г. 11:22
Спикер парламента Индонезии: Следующие 25 лет будут решающими для Азиатского века

Следующие 25 лет станут решающим периодом для реализации "Азиатского века".

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Палаты представителей Индонезии Пуан Махарани на церемонии открытия 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), проходящей в Баку под председательством Азербайджана.

По ее словам, многополярность создает более привлекательные возможности для всех стран: "Сегодня мы живем в период большой неопределенности. Мы сталкиваемся с трудным периодом, вызывающим серьезные разочарования в системе международных отношений. Примером этого могут служить соперничество великих держав, войны, природные катастрофы. Многополярность должна предоставлять более привлекательные возможности для всех стран. Но в то же время это может привести к нестабильности".

Пуан Махарани подчеркнула, что парламентская дипломатия должна внести вклад в установление справедливого мира: "Мы должны способствовать прекращению войн в Украине и других частях мира, работать над оказанием гуманитарной помощи людям в Газе".

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Версия на английском языке Indonesian official: Upcoming 25 years to be crucial for Asia
Версия на азербайджанском языке İndoneziyalı spiker: Növbəti illər Asiya əsrini reallaşdırmaq üçün həlledici dövr olacaq

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