Спикер Милли Меджлиса: Зангезурский коридор меняет транспортную карту Евразии
Милли Меджлис
- 09 сентября, 2025
- 11:19
Зангезурский коридор меняет транспортную карту Евразии и открывает новые возможности.
Как сообщает "Report", об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на специальном заседании, посвященном теме "Вашингтонские соглашения: триумф мирной дипломатии и мудрого лидерства", проведенном в рамках внеочередной сессии парламента.
По ее словам, Зангезурский коридор имеет очень серьезное значение.
Гафарова отметила, что международная общественность положительно отреагировала на Вашингтонские соглашения.
Спикер также коснувшись прекращения с 1 сентября деятельности Минской группы ОБСЕ, подчеркнула, что это внесет вклад в мирный процесс.
