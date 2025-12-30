Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сокращение срока военной службы офицеров принято в последнем чтении

    Милли Меджлис
    • 30 декабря, 2025
    • 12:59
    Сокращение срока военной службы офицеров принято в последнем чтении

    Милли Меджлис принял в последнем чтении поправку о сокращении срока действительной военной службы офицеров в мирное время на 6 месяцев.

    Как сообщает Report, парламентарии приняли соответствующие поправки в законы "Об утверждении Положения "О воинской службе" и "О воинской обязанности и военной службе" на сегодняшнем пленарном заседании.

    Согласно поправкам, срок действительной военной службы в мирное время для офицеров, призванных из запаса на срочную военную службу или добровольно поступивших на действительную военную службу на контрактной основе, будет сокращен на 6 месяцев - до одного года (в настоящее время этот срок составляет 1 год и 6 месяцев).

    В законопроекте также указано, что военнослужащим с высшим образованием, успешно завершившим курс подготовки офицеров в период срочной военной службы и добровольно поступившим на срочную военную службу офицеров, присваивается звание лейтенанта.

    Милли Меджлис парламент поправки в закон воинская служба
    Zabitlərin dinc dövrdəki hərbi xidmət müddətinin 6 ay azaldılması son oxunuşda qəbul edilib

    Последние новости

    14:01

    Посол: Ташкент и Баку наращивают взаимодействие в ключевых отраслях

    Бизнес
    13:58

    В 2025 году более 900 студентов поменяли учебное заведение, специальности и формы обучения

    Наука и образование
    13:46

    Разыскиваемый по линии Интерпола гражданин Азербайджана задержан в Боснии

    Происшествия
    13:46

    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана без золота выросло на 30%

    Бизнес
    13:43

    В 2025 году в Азербайджане лицензированы 40 частных учебных заведений

    Наука и образование
    13:43

    Перевалка нефти на Морском терминале КТК приостановлена из-за шторма

    Другие страны
    13:38

    В Стамбуле зафиксирован экстренный сигнал с азербайджанского и турецкого танкеров

    Внешняя политика
    13:37

    В 2025 году на освобожденных территориях построена 21 школа и 14 детсадов

    Наука и образование
    13:36

    Сахиль Бабаев рассказал о ходе работ по информационной системе "Цифровые государственные финансы"

    Финансы
    Лента новостей