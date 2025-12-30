Сокращение срока военной службы офицеров принято в последнем чтении

Милли Меджлис принял в последнем чтении поправку о сокращении срока действительной военной службы офицеров в мирное время на 6 месяцев.

Как сообщает Report, парламентарии приняли соответствующие поправки в законы "Об утверждении Положения "О воинской службе" и "О воинской обязанности и военной службе" на сегодняшнем пленарном заседании.

Согласно поправкам, срок действительной военной службы в мирное время для офицеров, призванных из запаса на срочную военную службу или добровольно поступивших на действительную военную службу на контрактной основе, будет сокращен на 6 месяцев - до одного года (в настоящее время этот срок составляет 1 год и 6 месяцев).

В законопроекте также указано, что военнослужащим с высшим образованием, успешно завершившим курс подготовки офицеров в период срочной военной службы и добровольно поступившим на срочную военную службу офицеров, присваивается звание лейтенанта.