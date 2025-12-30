İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Zabitlərin dinc dövrdəki hərbi xidmət müddətinin 6 ay azaldılması son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    • 30 dekabr, 2025
    • 12:09
    Zabitlərin dinc dövrdəki hərbi xidmət müddətinin 6 ay azaldılması son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis zabitlərin dinc dövrdəki həqiqi hərbi xidmət müddətinin 6 ay azaldılması haqqında dəyişikliyi son oxunuşda qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Hərbi xidmətkeçmə haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" və "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında" qanunlara dəyişikliklər parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.

    Dəyişikliyə əsasən, ehtiyatdan müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan və ya bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olan zabitlərin dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmət müddəti 6 ay azaldılaraq 1 il (hazırda həmin müddət 1 il 6 aydır) müəyyən ediləcək.

    Layihədə həmçinin qeyd edilib ki, müddətli həqiqi hərbi xidmət dövründə zabit hazırlığı kursunu müvəffəqiyyətlə bitirərək zabitlərin həqiqi hərbi xidmətinə könüllü daxil olan ali təhsilli müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına leytenant hərbi rübəsi veriləcək.

    Sənəd müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul olunub.

    Milli Məclis Plenar iclas qanun layihəsi zabitlər

    Son xəbərlər

    12:27

    Zelenski müharibənin başa çataca biləcəyi tarixi açıqlayıb

    Digər ölkələr
    12:26

    Maliyyə naziri: "Beynəlxalq reytinq agentliklərinin indiki mövqeyi ilə kifayətlənmirik"

    Maliyyə
    12:25

    Azərbaycanda elektron siqaretlərin qadağası ilə bağlı layihə son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:24

    Bayram günlərinin kosmik hava proqnozu açıqlanıb

    Elm və təhsil
    12:23

    Məişət zorakılığından əziyyət çəkənlərin mühafizə orderi üçün rüsum ödəməməsi III oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:21

    Milli Məclis notariat hərəkətləri sirrinin saxlanılması qaydalarında dəyişikliyi III oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    12:20

    Parlament mədəni sərvətləri qəsdən məhv etməyə görə cəzaların sərtləşdirilməsini son oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    12:19

    Avtoxuliqanlıqla məşğul olan moped sürücülərinin cərimələnməsi haqqında dəyişiklik son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:19

    Milli Məclis əkin yerinin yandırılması ilə bağlı yeni cərimələri son oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti