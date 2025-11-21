Смета расходов Счетной палаты на 2026 год осталась на уровне предыдущего года
Милли Меджлис
- 21 ноября, 2025
- 13:22
Смета расходов Счетной палаты Азербайджана на 2026 год останется на уровне предыдущего года и составит 11 млн 455 тыс. 897 манатов.
Как сообщает Report, аналогичный объем расходов был предусмотрен и в государственном бюджете на 2025 год.
Согласно информации, в будущем году 9 млн 915 тыс. 236 манатов будут направлены на оплату труда сотрудников.
На служебные командировки внутри страны предусмотрено 60 тыс. манатов, а на зарубежные командировки - 150 тыс. манатов.
