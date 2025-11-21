Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Смета расходов Счетной палаты на 2026 год осталась на уровне предыдущего года

    Милли Меджлис
    • 21 ноября, 2025
    • 13:22
    Смета расходов Счетной палаты на 2026 год осталась на уровне предыдущего года

    Смета расходов Счетной палаты Азербайджана на 2026 год останется на уровне предыдущего года и составит 11 млн 455 тыс. 897 манатов.

    Как сообщает Report, аналогичный объем расходов был предусмотрен и в государственном бюджете на 2025 год.

    Согласно информации, в будущем году 9 млн 915 тыс. 236 манатов будут направлены на оплату труда сотрудников.

    На служебные командировки внутри страны предусмотрено 60 тыс. манатов, а на зарубежные командировки - 150 тыс. манатов.

    Счетная палата расходы Бюджетный пакет
    Hesablama Palatasının xərclər smetası sabit saxlanılıb

    Последние новости

    13:35

    Эльхам Абдени: ИИ ставит перед журналистикой серьезные этические вызовы

    Внешняя политика
    13:33

    В Англии вышла в свет книга о Зангезурском коридоре

    Литература
    13:30

    Рамиль Гасан: ТЮРКПА укрепляет парламентскую дипломатию тюркских государств

    Внешняя политика
    13:27

    Эксперт: ИИ и цифровые инновации трансформируют работу редакций

    Медиа
    13:26

    Азербайджан определил знаменосцев на закрытии VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    13:23

    В Нигерии боевики похитили 52 учащихся католической школы

    Другие страны
    13:23

    Сахиль Бабаев: За 5 лет ненефтегазовый ВВП вырос на 63% в номинальном выражении

    Финансы
    13:22

    Смета расходов Счетной палаты на 2026 год осталась на уровне предыдущего года

    Милли Меджлис
    13:19

    Фарук Омар: Дезинформация стала новым "богом фактов" в цифровую эпоху

    Внешняя политика
    Лента новостей