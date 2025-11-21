İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Hesablama Palatasının xərclər smetası sabit saxlanılıb

    Milli Məclis
    • 21 noyabr, 2025
    • 12:55
    Hesablama Palatasının xərclər smetası sabit saxlanılıb

    Hesablama Palatasının 2026-cı il üçün xərclər smetası 11 milyon 455 min 897 manat təşkil edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, 2025-ci ildə xərclər smetası eyni həcmdə olub.

    Gələn il əməyin ödənişinə 9 milyon 915 min 236 manat nəzərdə tutulub.

    Hesablama Palatasının əməkdaşlarının ölkədaxili ezamiyyətləri üçün 60 min manat, xarici ölkələrə ezamiyyətləri üçün isə 150 min manat proqnozlaşdırılıb.

    Hesablama Palatası Milli Məclis Büdcə zərfi

    Son xəbərlər

    13:17
    Video

    Bu kənddə heç kim xəstələnmir - yolu olmayan, 4 ailənin yaşadığı Dərə məhəlləsindən VİDEOREPORTAJ

    Multimedia
    13:05

    Sahil Babayev: "Azərbaycanın icmal gəlirlərinin üçdə ikisi artıq neft amilindən azaddır"

    Maliyyə
    13:04

    Ramil Həsən: TÜRKPA parlament diplomatiyasının inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atır

    Xarici siyasət
    13:04

    Bora Bayraktar: Media Mükəmməllik Mərkəzi strateji kommunikasiyalarda imkanları genişləndirəcək

    Media
    13:03
    Foto

    Bərdədə 154 kiloqram at ətinin mal əti adı ilə satışa çıxarılmasının qarşısı alınıb

    Sağlamlıq
    13:02

    Bakıda D-8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin təqdimatı keçirilib

    Xarici siyasət
    12:57

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycanın bağlanış mərasimindəki bayraqdarları bəlli olub

    Fərdi
    12:57

    Dövlət Xidməti Hesablama Palatasının iradlarına cavab verib

    Biznes
    12:55

    Hesablama Palatasının xərclər smetası sabit saxlanılıb

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti