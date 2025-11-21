Hesablama Palatasının xərclər smetası sabit saxlanılıb
Milli Məclis
- 21 noyabr, 2025
- 12:55
Hesablama Palatasının 2026-cı il üçün xərclər smetası 11 milyon 455 min 897 manat təşkil edəcək.
"Report"un məlumatına görə, 2025-ci ildə xərclər smetası eyni həcmdə olub.
Gələn il əməyin ödənişinə 9 milyon 915 min 236 manat nəzərdə tutulub.
Hesablama Palatasının əməkdaşlarının ölkədaxili ezamiyyətləri üçün 60 min manat, xarici ölkələrə ezamiyyətləri üçün isə 150 min manat proqnozlaşdırılıb.
