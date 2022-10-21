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Сиявуш Новрузов: Имам Махди должен начать с Ирана

Сиявуш Новрузов: Имам Махди должен начать с Ирана "Почему почему Иран не предпринял ничего в течение тридцати лет, когда осквернялись исламские ценности в Азербайджане? Если они упоминают имя имама Махди, то для восстановления справедливости, после своего пришествия, он должен начать с Ирана".
Милли Меджлис
21 октября 2022 г. 12:22
Сиявуш Новрузов: Имам Махди должен начать с Ирана

"Почему почему Иран не предпринял ничего в течение тридцати лет, когда осквернялись исламские ценности в Азербайджане? Если они упоминают имя имама Махди, то для восстановления справедливости, после своего пришествия, он должен начать с Ирана".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на пленарном заседании парламента 21 октября.

"Наличие на освобожденных от оккупации территориях не военных баз, а аэропортов, населенных пунктов является примером. Зачем Ирану проводить военные учения на берегу Араза?", - добавил он.

Депутат отметил, что Иран подобным образом никому не может угрожать.

По его словам, встреча руководства Турции и Азербайджана в Зангилане является очередным доказательством нашего братства и того, что мы не одни.

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Версия на азербайджанском языке Siyavuş Novruzov: “İmam Mehdi gələndə ədaləti bərpa etmək üçün gərək birinci İrandan başlasın”

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