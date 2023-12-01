Самед Сеидов примет участие в заседании Мониторингового комитета ПАСЕ в Риме

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов примет участие в заседании Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Риме.

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов примет участие в заседании Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Риме.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов 2 декабря отправится в Италию для участия в заседании Мониторингового комитета.

Визит завершится 7 декабря.