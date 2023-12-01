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Самед Сеидов примет участие в заседании Мониторингового комитета ПАСЕ в Риме

Самед Сеидов примет участие в заседании Мониторингового комитета ПАСЕ в Риме Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов примет участие в заседании Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Риме.
Милли Меджлис
1 декабря 2023 г. 11:59
Самед Сеидов примет участие в заседании Мониторингового комитета ПАСЕ в Риме

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов примет участие в заседании Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Риме.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов 2 декабря отправится в Италию для участия в заседании Мониторингового комитета.

Визит завершится 7 декабря.

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Версия на английском языке Samad Seyidov to participate in session of PACE Monitoring Committee in Rome 
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov Romada AŞPA-nın komitə iclasında iştirak edəcək

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