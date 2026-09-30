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    Самед Сеидов: ПАСЕ и Европарламент не могут "приватизировать" права человека

    Милли Меджлис
    • 30 сентября, 2026
    • 13:12
    Самед Сеидов: ПАСЕ и Европарламент не могут приватизировать права человека

    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Европарламент не могут использовать законопроекты в сфере прав человека как инструмент давления на государства.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов на сегодняшнем заседании парламента.

    По его словам, ПАСЕ и Европарламент не могут "приватизировать" закон и права человека. Депутат подчеркнул, что, несмотря на приостановку деятельности в ПАСЕ, Азербайджан играет одну из ведущих ролей в мире в сфере прав человека и их восстановления.

    "Восстановление прав миллиона беженцев и вынужденных переселенцев - лучший пример. Принятая Милли Меджлисом резолюция в отношении Европарламента - не просто документ, а очень серьезная, правильная и уместная резолюция", - отметил Сеидов.

    Он подчеркнул, что права человека, демократия и верховенство закона не могут использоваться для давления на государства.

    "Они не могут использовать права человека, демократию и верховенство закона как инструмент давления на государства. Азербайджан готов реализовывать все международные законодательные инициативы в сфере прав человека в рамках своих национальных интересов", - заявил депутат.

    Самед Сеидов Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Европейский парламент
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