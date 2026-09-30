Самед Сеидов: ПАСЕ и Европарламент не могут "приватизировать" права человека

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Европарламент не могут использовать законопроекты в сфере прав человека как инструмент давления на государства.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов на сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, ПАСЕ и Европарламент не могут "приватизировать" закон и права человека. Депутат подчеркнул, что, несмотря на приостановку деятельности в ПАСЕ, Азербайджан играет одну из ведущих ролей в мире в сфере прав человека и их восстановления.

"Восстановление прав миллиона беженцев и вынужденных переселенцев - лучший пример. Принятая Милли Меджлисом резолюция в отношении Европарламента - не просто документ, а очень серьезная, правильная и уместная резолюция", - отметил Сеидов.

Он подчеркнул, что права человека, демократия и верховенство закона не могут использоваться для давления на государства.

"Они не могут использовать права человека, демократию и верховенство закона как инструмент давления на государства. Азербайджан готов реализовывать все международные законодательные инициативы в сфере прав человека в рамках своих национальных интересов", - заявил депутат.