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Самед Сеидов отправится в Берлин для участия в заседаниях комитетов ПАСЕ

​Самед Сеидов отправится в Берлин для участия в заседаниях комитетов П

Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов 13 ноября совершит визит в Берлин для участия в заседаниях комитетов по политическим вопросам и демократии, юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, на встрече будут обсуждаться вопросы развития сотрудничества между государствами-членами в различных областях и другие актуальные вопросы.

Депутат выскажет свое мнение по вопросам, которые будут обсуждаться на мероприятиях.

Визит завершится 16 ноября.

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