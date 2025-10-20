Сахиба Гафарова встретилась в Женеве со спикерами парламентов Намибии и Боснии и Герцеговины

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национальной Ассамблеи Намибии Саарой Куугонгельвой и председателем Палаты представителей Парламентской Ассамблеи Боснии и Герцеговины Денисом Звездичем в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза, проходящей в городе Женеве (Швейцария).

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского парламента.

На встречах было отмечено, что такие важные международные мероприятия являются хорошей платформой для обсуждения ряда глобальных проблем и предложений по эффективным путям их решения, а также для рассмотрения двусторонних отношений.

В ходе бесед была подчеркнута важность сотрудничества в рамках международных парламентских организаций. В частности, была высоко оценена деятельность Парламентской сети Движения Неприсоединения, созданной по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, и отмечена работа, проводимая в направлении институционального развития организации и повышения ее международного авторитета.

На встречах также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес