    Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Пакистана

    Милли Меджлис
    • 28 октября, 2025
    • 18:06
    Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Пакистана

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Пакистана Сайедом Юсуфом Резой Гилани, прибывшим в Азербайджан для участия в международной парламентской конференции "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире", посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджана.

    Как сообщает Report, на встрече стороны подчеркнули значение конференции и роль конституции в укреплении правовых основ государства, развитии общества, обеспечении стабильности и защиты прав граждан.

    Также было отмечено, что благодаря Победе Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, а объявление 2025 года "Годом Конституции и Суверенитета" по распоряжению президента Ильхама Алиева имеет важное политическое и символическое значение.

    Стороны выразили удовлетворение дружескими и братскими отношениями между странами, отметили особую роль лидеров в их укреплении, а также положительно оценили сотрудничество парламентов на двустороннем и международном уровнях.

    Было также отмечено, что 3-я трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, прошедшая в Исламабаде, внесла важный вклад в развитие межгосударственных связей.

    Лента новостей