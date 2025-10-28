İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Sahibə Qafarova Pakistan Senatının sədri ilə görüşüb

    Milli Məclis
    • 28 oktyabr, 2025
    • 17:47
    Sahibə Qafarova Pakistan Senatının sədri ilə görüşüb

    Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Azərbaycan Konstitusiyasının qəbul edilməsinin 30 illiyinə həsr olunmuş "Konstitusiya müasir dünyada dövlətlərin müstəqilliyinin və suverenliyinin təməli kimi" mövzusunda beynəlxalq parlament konfransında iştirak etmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan Pakistan Senatının sədri Syed Yusuf Raza Gilani ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə beynəlxalq parlament konfransının əhəmiyyəti vurğulanaraq, konstitusiyanın dövlətin hüquqi təməllərinin möhkəmləndirilməsi, cəmiyyətin inkişafı, siyasi sabitliyin təmin olunması və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunmasında mühüm rol oynadığı qeyd edilib.

    Bildirilib ki, Azərbaycanın qazandığı Zəfər nəticəsində ölkəmiz Ermənistanın 30 illik işğalına son qoyaraq ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa edib. Qeyd olunub ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2025-ci ilin Azərbaycanda "Konstitusiya və Suverenlik İli" elan edilməsi bu mənada həm mühüm siyasi əhəmiyyət, həm də rəmzi məna daşıyır.

    Görüşdə ölkələrimiz arasında mövcud olan tarixi dostluq və qardaşlıq münasibətlərindən məmnunluq ifadə edilib, bu əlaqələrin dərinləşməsində ölkə liderlərinin xüsusi rolu vurğulanıb. Eyni zamanda, ikitərəfli münasibətlərin genişlənməsində qanunverici orqanların həm ikitərəfli əsasda, həm də müxtəlif platformalarda əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirilib.

    Söhbət zamanı, bu ay İslamabadda keçirilən Azərbaycan–Pakistan–Türkiyə Parlament Sədrlərinin Üçüncü Üçtərəfli Görüşü məmnuniyyətlə xatırlanaraq, onun nəticələri yüksək dəyərləndirilib və həmin görüşün dövlətlərarası münasibətlərin daha da genişləndirilməsinə mühüm töhfə verdiyi bildirilib.

    Milli Məclis Sahibə Qafarova Pakistan
    Foto
    Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Пакистана

    Son xəbərlər

    18:32

    DİN dabaq xəstəliyi əleyhinə saxta dərman hazırlayan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirib

    Hadisə
    18:29

    HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    18:29
    Foto

    MM sədri rumıniyalı həmkarı ilə beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:23
    Foto

    Bakıda Ümumdünya Cüdo Günü ilə əlaqədar "Şəhər turu" həyata keçirilib

    Fərdi
    18:14

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Konfrans Liqası oyununa təyinat alıb

    Futbol
    18:13
    Foto

    Beyləqanda "Zəfər günü milli-dini həmrəyliyin təntənəsi" mövzusunda tədbir keçirilib

    Din
    18:12

    Gürcüstanda çağırışçılar üçün yeni cərimələr tətbiq edilə bilər

    Region
    18:07

    İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənir

    Xarici siyasət
    18:06
    Foto

    "Neftçi" və Qırğızıstan klubu arasında əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti