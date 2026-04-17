В Стамбуле стартовала встреча Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна - ОБНОВЛЕНО
Милли Меджлис
- 17 апреля, 2026
- 11:17
В Стамбуле стартовала встреча cпикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой и спикера парламента Армении Алена Симоняна.
Как сообщает Report, встреча проходит в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.
Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с визитом в Турции, сегодня встретится с председателем парламента Армении Аленом Симоняном.
Как сообщает Report, встреча пройдет в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.
