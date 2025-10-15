Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Сахиба Гафарова приняла нового генсека ТЮРКПА

    Милли Меджлис
    • 15 октября, 2025
    • 17:51
    Сахиба Гафарова приняла нового генсека ТЮРКПА

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла делегацию во главе с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамилем Гасаном.

    Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью парламента.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросу эффективного и целенаправленного осуществления деятельности этой организации в предстоящий период.

    Генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасан заявил, что возглавляемая им организация продолжит усилия по расширению своей деятельности и дальнейшему углублению сотрудничества между парламентами братских стран-членов организации.

