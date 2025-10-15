Сахиба Гафарова приняла нового генсека ТЮРКПА

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла делегацию во главе с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамилем Гасаном.

Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью парламента.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросу эффективного и целенаправленного осуществления деятельности этой организации в предстоящий период.

Генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасан заявил, что возглавляемая им организация продолжит усилия по расширению своей деятельности и дальнейшему углублению сотрудничества между парламентами братских стран-членов организации.