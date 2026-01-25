Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Бахрейн для участия в церемонии открытия 16-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента.

В международном аэропорту Бахрейна азербайджанскую парламентскую делегацию встретили председатель Консультативного совета (верхняя палата парламента) Бахрейна Али бин Салех Аль-Салех, первый заместитель председателя Совета представителей (нижняя палата) Бахрейна Абдулнаби Салман Ахмед, второй заместитель председателя Совета представителей Ахмед Абулвахед Гарата, председатели комитетов Совета представителей Махмуд Мерза Фарда, Ахмед Сабах Аль-Саллум, Хасад Эйд Бухаммас, Мамдух Аббас Аль-Салех, Мохамед Муса Мохамед, депутат Зейнап Абдуламир Халил и другие официальные лица.

В рамках визита С. Гафарова выступит на 16-й сессии АПА, а также проведет ряд встреч.