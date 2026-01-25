İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycan Asiya Parlament Assambleyasının növbəti sessiyasında təmsil olunur

    Milli Məclis
    • 25 yanvar, 2026
    • 10:04
    Azərbaycan Asiya Parlament Assambleyasının növbəti sessiyasında təmsil olunur

    Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Asiya Parlament Assambleyasının (APA) 16-cı plenar sessiyasının açılış mərasimində iştirak etmək üçün Bəhreyn Krallığına səfərə gəlib.

    Bu barədə "Report"a parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən bildirilib.

    Bəhreyn Beynəlxalq hava limanında Milli Məclisin sədrinin başçılıq etdiyi parlament nümayəndə heyətini Bəhreyn Krallığı Şura Məclisinin sədri Əli bin Saleh Əl-Saleh, Bəhreyn Nümayəndələr Şurası sədrinin birinci müavini Abdulnabi Salman Əhməd, Nümayəndələr Şurası sədrinin ikinci müavini Əhməd Abulvahid Qarata, Nümayəndələr Şurasının komitə sədrləri Mahmud Merza Farda, Əhməd Sabah Al-Sallum, Hasad Eid Buxammas, Məmduh Abbas Əl-Saleh, Məhəmməd Musa Məhəmməd, deputat Zainap Abdulamer Xəlil və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Səfər çərçivəsində Sahibə Qafarovanın APA-nın 16-cı sessiyasında çıxışı və bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub.

    Milli Məclis Sahibə Qafarova Bəhreyn

    Son xəbərlər

    10:04
    Foto

    Azərbaycan Asiya Parlament Assambleyasının növbəti sessiyasında təmsil olunur

    Milli Məclis
    10:02

    Qetji yüngül çəkidə UFC-nin müvəqqəti çempionluq kəmərini qazanıb

    Fərdi
    09:43

    Premyer Liqa: Lider "Sabah" bu gün qalib gəlməklə "Qarabağ"la xal fərqini artıra bilər

    Futbol
    09:35

    Takaiçi: ABŞ Yaponiyadan müdafiə xərclərini artırmağı tələb etməyib

    Digər ölkələr
    09:13

    Samuxda mikroavtobus aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    09:10

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində itkin düşən 80 nəfərin axtarışı bərpa edilib

    Digər ölkələr
    08:50

    KİV: ABŞ Rusiya ilə Avropa arasında etimadı gücləndirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    08:32

    Yaponiya hökuməti bazar spekulyasiyalarına qarşı tədbirlər görməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    08:13

    Türkiyədə nişan mərasimində 113 nəfər dəm qazından zəhərlənib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti