Сахиба Гафарова: Для Азербайджана большая честь принимать у себя COP-29

"Изменение климата – одна из крупнейших проблем, требующих коллективных усилий, и судьба будущих поколений зависит от шагов, которые мы предпримем сегодня. Выбор Азербайджана в качестве хозяина 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изме

"Изменение климата – одна из крупнейших проблем, требующих коллективных усилий, и судьба будущих поколений зависит от шагов, которые мы предпримем сегодня. Выбор Азербайджана в качестве хозяина 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29) и проведение мероприятия в ноябре этого года в Баку следует расценивать как признание усилий Азербайджана по борьбе с изменением климата не только на национальном, но и на региональном и глобальном уровнях".

Как передает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса и глава делегации Азербайджана при Межпарламентском Союзе Сахиба Гафарова в своем выступлении на 148-й Ассамблее Межпарламентского Союза 23 марта в Женеве.

"Для Азербайджана большая честь принимать у себя COP-29, и мы осознаем эту ответственность. Азербайджан, имеющий потенциал для объединения сообществ и стран во имя общего дела, готов направить усилия международного сообщества касательно изменения климата, нацеленные на построение справедливого и устойчивого будущего", - отметила спикер.

Подчеркнув важность участия всех сторон в продвижении мер по борьбе с изменением климата и достижении общих целей, председатель ММ подчеркнула, что мы сможем реализовать наши общие взгляды на устойчивое и процветающее будущее только через конструктивное сотрудничество, большую ответственность и коллективные действия.

Упомянув определение Межпарламентском Союзом изменения климата как одной из четырех приоритетных областей, требующих срочного вмешательства, она отметила, что Межпарламентский Союз проделал большой путь в поддержке усилий парламентов по борьбе с изменением климата и в мобилизации их деятельности в связи с изменением климата.

"Учитывая особое значение этого вопроса в работе Межпарламентского Союза, и по инициативе Генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга Милли Меджлис Азербайджана совместно с Межпарламентским Союзом планирует организовать парламентскую встречу в рамках COP-29. Она предоставит парламентариям важные возможности для обмена мнениями по борьбе с изменением климата и обсуждения предложений по борьбе с изменением климата", - сказала Сахиба Гафарова.