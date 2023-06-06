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Сахиба Гафарова: Азербайджан - одна из самых динамично развивающихся стран мира

Сахиба Гафарова: Азербайджан - одна из самых динамично развивающихся стран мира Сегодня Азербайджан является одной из самых динамично развивающихся стран мира.
Милли Меджлис
6 июня 2023 г. 11:50
Сахиба Гафарова: Азербайджан - одна из самых динамично развивающихся стран мира

Сегодня Азербайджан является одной из самых динамично развивающихся стран мира.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на первом пленарном заседании внеочередной сессии парламента 6 июня.

По ее словам, рост экономических показателей позволил внести изменения в закон о госбюджете, а также в два других закона, вошедших в пакет бюджета, в целях ускорения восстановительно-строительных работ на освобожденных от оккупации территориях, выполнения задач обороны и безопасности: “Президент Ильхам Алиев представил соответствующие законопроекты в Милли Меджлис в порядке законодательной инициативы ".

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Azərbaycan dünyada ən dinamik inkişaf edən ölkələrdən biridir"

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