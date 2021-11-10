О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Милли Меджлисе обсудят пакет госбюджета на будущий год

В Милли Меджлисе обсудят пакет госбюджета на будущий год 09:18
Милли Меджлис
10 ноября 2021 г. 09:36
В Милли Меджлисе обсудят пакет госбюджета на будущий год
0 : 00
0 : 00

С сегодняшнего дня в Милли Меджлисе начинается обсуждение документов, входящих в пакет государственного бюджета на 2022-ой год.

Как передает Report, проект бюджета в первую очередь будет рассмотрен в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Сегодня комитет соберется для обсуждения проекта.

С завтрашнего дня законопроекты начнут обсуждать в других комитетах парламента.

На пленарных заседаниях законодательного органа 16-18 ноября будут обсуждены документы из пакета госбюджета на будущий год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Discussion on Azerbaijan's 2022 state budget envelope starts in Parliament
Версия на азербайджанском языке Bu gündən Milli Məclisdə gələn ilin dövlət büdcəsi zərfinin müzakirəsi başlayır

Другие новости из категории

Сахиба Гафарова: Безмерно благодарны Верховному главнокомандующему и нашей храброй Армии
Сахиба Гафарова: Безмерно благодарны Верховному главнокомандующему и нашей храброй Армии
9 ноября 2021 г. 00:11
На следующей неделе парламент Азербайджана обсудит принятие госбюджета
На следующей неделе парламент Азербайджана обсудит принятие госбюджета
8 ноября 2021 г. 15:04
Названа дата обсуждений пакета бюджета на будущий год в Милли Меджлисе
Названа дата обсуждений пакета бюджета на будущий год в Милли Меджлисе
8 ноября 2021 г. 13:51
Милли Меджлис одобрил учреждение двух новых медалей
Милли Меджлис одобрил учреждение двух новых медалей
5 ноября 2021 г. 13:52
Али Гусейнли: Под акт об амнистии попадут около 100 женщин
Али Гусейнли: Под акт об амнистии попадут около 100 женщин
5 ноября 2021 г. 13:50
Милли Меджлис принял Акт об амнистии
Милли Меджлис принял Акт об амнистии
5 ноября 2021 г. 13:45
В Азербайджане Акт об амнистии может вступить в силу сегодня
В Азербайджане Акт об амнистии может вступить в силу сегодня
5 ноября 2021 г. 13:08
Милли Меджлис принял заявление в связи с 8 ноября - Днем Победы
Милли Меджлис принял заявление в связи с 8 ноября - Днем Победы
5 ноября 2021 г. 12:38
Из бюджета Азербайджана на образовательные кредиты выделят 22 млн манатов
Из бюджета Азербайджана на образовательные кредиты выделят 22 млн манатов
5 ноября 2021 г. 12:16
Милли Меджлис создал комиссию в связи с заявлением по случаю Дня Победы
Милли Меджлис создал комиссию в связи с заявлением по случаю Дня Победы
5 ноября 2021 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi