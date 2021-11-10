В Милли Меджлисе обсудят пакет госбюджета на будущий год

С сегодняшнего дня в Милли Меджлисе начинается обсуждение документов, входящих в пакет государственного бюджета на 2022-ой год.
Как передает Report, проект бюджета в первую очередь будет рассмотрен в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Сегодня комитет соберется для обсуждения проекта.
С завтрашнего дня законопроекты начнут обсуждать в других комитетах парламента.
На пленарных заседаниях законодательного органа 16-18 ноября будут обсуждены документы из пакета госбюджета на будущий год.