В Милли Меджлисе обсудят пакет госбюджета на будущий год

09:18

С сегодняшнего дня в Милли Меджлисе начинается обсуждение документов, входящих в пакет государственного бюджета на 2022-ой год.

Как передает Report, проект бюджета в первую очередь будет рассмотрен в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Сегодня комитет соберется для обсуждения проекта.

С завтрашнего дня законопроекты начнут обсуждать в других комитетах парламента.

На пленарных заседаниях законодательного органа 16-18 ноября будут обсуждены документы из пакета госбюджета на будущий год.