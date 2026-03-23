    Милли Меджлис
    • 23 марта, 2026
    • 11:25
    Рафаэль Гусейнов выступит на парламентском саммите Инициативы трех морей

    Заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов отправится с визитом в Хорватию для участия в парламентском саммите "Инициативы трех морей".

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью парламента Азербайджана.

    Отмечается, что визит в Загреб (Хорватия) продлится с 24 по 26 марта.

    На мероприятии, организованном парламентом Хорватии, будут проведены обсуждения на тему "Продвижение инициативы "Трех морей": взгляд в будущее, ответственность, партнерство". Также будет затронута роль парламентов на фоне растущей геополитической неопределенности в мире.

    Предусмотрено выступление Рафаэля Гусейнова на саммите.

    Милли Меджлис Рафаэль Гусейнов Инициатива Трех морей
    Rafael Hüseynov Üç Dəniz Təşəbbüsü üzrə Parlament Zirvə Toplantısında çıxış edəcək
    Последние новости

    12:09

    Другие страны
    12:02

    В регионе
    11:40

    Другие страны
    11:38

    Другие страны
    11:28

    Другие страны
    11:25

    Милли Меджлис
    11:22

    Другие страны
    11:16

    Другие страны
    11:12
    Фото

    Внутренняя политика
    Лента новостей