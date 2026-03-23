Рафаэль Гусейнов выступит на парламентском саммите "Инициативы трех морей"
Милли Меджлис
- 23 марта, 2026
- 11:25
Заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов отправится с визитом в Хорватию для участия в парламентском саммите "Инициативы трех морей".
Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью парламента Азербайджана.
Отмечается, что визит в Загреб (Хорватия) продлится с 24 по 26 марта.
На мероприятии, организованном парламентом Хорватии, будут проведены обсуждения на тему "Продвижение инициативы "Трех морей": взгляд в будущее, ответственность, партнерство". Также будет затронута роль парламентов на фоне растущей геополитической неопределенности в мире.
Предусмотрено выступление Рафаэля Гусейнова на саммите.
