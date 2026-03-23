Рафаэль Гусейнов выступит на парламентском саммите "Инициативы трех морей"

Заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов отправится с визитом в Хорватию для участия в парламентском саммите "Инициативы трех морей".

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью парламента Азербайджана.

Отмечается, что визит в Загреб (Хорватия) продлится с 24 по 26 марта.

На мероприятии, организованном парламентом Хорватии, будут проведены обсуждения на тему "Продвижение инициативы "Трех морей": взгляд в будущее, ответственность, партнерство". Также будет затронута роль парламентов на фоне растущей геополитической неопределенности в мире.

Предусмотрено выступление Рафаэля Гусейнова на саммите.