    Rafael Hüseynov Üç Dəniz Təşəbbüsü üzrə Parlament Zirvə Toplantısında çıxış edəcək

    Milli Məclis
    • 23 mart, 2026
    • 10:53
    Rafael Hüseynov Üç Dəniz Təşəbbüsü üzrə Parlament Zirvə Toplantısında çıxış edəcək

    Milli Məclisin sədr müavini Rafael Hüseynov Üç Dəniz Təşəbbüsü üzrə Parlament Zirvə Toplantısında iştirak üçün Xorvatiyaya səfər edəcək.

    Bu barədə "Report"a parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, Xorvatiyanın Zaqreb şəhərinə səfər martın 24-dən 26-dək davam edəcək.

    Xorvatiya Parlamentinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək tədbirdə "Üç Dəniz Təşəbbüsünün irəli aparılması: gələcəyə baxış, məsuliyyət, tərəfdaşlıq" mövzusunda müzakirələr aparılacaq, dünyada artan geosiyasi qeyri-müəyyənliklər fonunda parlamentlərin rolu diqqətə çatdırılacaq.

    Rafael Hüseynovun toplantıda çıxışı nəzərdə tutulur.

    11:10

    "Sevilya" Matias Almeydanı istefaya göndərəcək

    Futbol
    11:08

    Nyu-Yorkda Kanada təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:04

    İlham Əliyev: İslamabadda "ASAN xidmət"in fəaliyyətə başlaması dövlətlərarası əməkdaşlığın praktiki nəticəsidir

    Xarici siyasət
    11:01

    İlham Əliyev Pakistanın Baş nazirinə təbrik məktubu göndərib

    Xarici siyasət
    10:55
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Şamaxı rayonuna səfər edib

    Daxili siyasət
    10:53

    Rafael Hüseynov Üç Dəniz Təşəbbüsü üzrə Parlament Zirvə Toplantısında çıxış edəcək

    Milli Məclis
    10:49

    "Ramiz Hacıyev" kran gəmisi əsaslı təmir edilib

    İnfrastruktur
    10:41

    Baş Qərargah: Rusiya Ukraynaya 251 zərbə dronu ilə hücum edib

    Digər ölkələr
    10:34
    Foto

    Pakistanın Bakıdakı səfirliyi ölkə müstəqilliyinin 79-cu ildönümünü qeyd edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti