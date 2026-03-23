Rafael Hüseynov Üç Dəniz Təşəbbüsü üzrə Parlament Zirvə Toplantısında çıxış edəcək
Milli Məclis
- 23 mart, 2026
- 10:53
Milli Məclisin sədr müavini Rafael Hüseynov Üç Dəniz Təşəbbüsü üzrə Parlament Zirvə Toplantısında iştirak üçün Xorvatiyaya səfər edəcək.
Bu barədə "Report"a parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, Xorvatiyanın Zaqreb şəhərinə səfər martın 24-dən 26-dək davam edəcək.
Xorvatiya Parlamentinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək tədbirdə "Üç Dəniz Təşəbbüsünün irəli aparılması: gələcəyə baxış, məsuliyyət, tərəfdaşlıq" mövzusunda müzakirələr aparılacaq, dünyada artan geosiyasi qeyri-müəyyənliklər fonunda parlamentlərin rolu diqqətə çatdırılacaq.
Rafael Hüseynovun toplantıda çıxışı nəzərdə tutulur.
Son xəbərlər
11:10
"Sevilya" Matias Almeydanı istefaya göndərəcəkFutbol
11:08
Nyu-Yorkda Kanada təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
11:04
İlham Əliyev: İslamabadda "ASAN xidmət"in fəaliyyətə başlaması dövlətlərarası əməkdaşlığın praktiki nəticəsidirXarici siyasət
11:01
İlham Əliyev Pakistanın Baş nazirinə təbrik məktubu göndəribXarici siyasət
10:55
Foto
Prezident İlham Əliyev Şamaxı rayonuna səfər edibDaxili siyasət
10:53
Rafael Hüseynov Üç Dəniz Təşəbbüsü üzrə Parlament Zirvə Toplantısında çıxış edəcəkMilli Məclis
10:49
"Ramiz Hacıyev" kran gəmisi əsaslı təmir edilibİnfrastruktur
10:41
Baş Qərargah: Rusiya Ukraynaya 251 zərbə dronu ilə hücum edibDigər ölkələr
10:34
Foto