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Проект о штрафе в размере 12 тыс. манатов за изменение номера IMEI телефонов принят в I чтении

Проект о штрафе в размере 12 тыс. манатов за изменение номера IMEI телефонов принят в I чтении В Азербайджане в первом чтении принят проект о штрафе в размере двенадцати тысяч манатов за изменение номера IMEI телефонов.
Милли Меджлис
9 декабря 2022 г. 13:46
Проект о штрафе в размере 12 тыс. манатов за изменение номера IMEI телефонов принят в I чтении

В Азербайджане в первом чтении принят проект о штрафе в размере двенадцати тысяч манатов за изменение номера IMEI телефонов.

Как сообщает Report, проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был рассмотрен и принят в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

С поправкой в Кодекс добавляется новая статья 368-1 (изменение или копирование номера IMEI мобильного устройства).

Согласно новой статье, изменение или копирование номера IMEI мобильного устройства с целью уклонения от регистрации мобильного устройства влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 300 до 400 манатов, на должностных лиц - от 1 000 до 1 500 манатов, на юридических лиц о т 3 000 до 4 000 манатов.

За повторное совершение вышеуказанного нарушения в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном выговоре физические лица будут оштрафованы на сумму от 600 до 800 манатов, должностные лица - от 2 000 до 2 500 манатов, юридические лица - от 9 000 до 12 000 манатов.

В случае окончательного утверждения поправка к закону вступит в силу с 1 апреля 2023 года.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament adopts draft amendment on fining those changing IMEI numbers 
Версия на азербайджанском языке Telefonların IMEI nömrəsini dəyişənlərin 12 min manat cərimələnməsinə dair layihə I oxunuşda qəbul edilib

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