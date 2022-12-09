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Законопроект о штрафе за изменение номера IMEI телефонов принят в первом чтении

Законопроект о штрафе за изменение номера IMEI телефонов принят в первом чтении В Азербайджане в первом чтении принят проект о штрафе в размере двенадцати тысяч манатов за изменение номера IMEI телефонов.
Милли Меджлис
9 декабря 2022 г. 13:37
Законопроект о штрафе за изменение номера IMEI телефонов принят в первом чтении

В Азербайджане первое чтение прошел проект, подразумевающий запрет на замену и копирование IMEI-кодов телефонов.

Как сообщает Report, соответствующая поправка в закон "О телекоммуникациях" была обсуждена и принята в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно поправке, в связи с использованием мобильных услуг мобильные устройства должны проходить регистрацию в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти. Запрещается замена и копирование IMEI-кода (международный идентификатор, созданный в единственном экземпляре и не имеющий аналогов) с целью уклонения от регистрации мобильного устройства. Мобильным операторам запрещается оказывать телекоммуникационные услуги мобильным устройствам, попавшим в черный список системы регистрации IMEI-кодов мобильный устройств.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament adopts amendment that prohibits changing and copying IMEI number of phones 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda telefonların IMEI nömrəsinin dəyişdirilməsini qadağan edən layihə I oxunuşdan keçib

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