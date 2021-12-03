Премьер-министр прокомментировал рост цен

"Контроль над механизмом предоставления субсидий будет серьезно усилен".

"Контроль над механизмом предоставления субсидий будет серьезно усилен".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем заседании парламента.

Он отметил, что в социальных сетях наблюдается существенное недовольство ростом цен: “По оценкам ООН и других международных организаций, рост цен достиг самого высокого уровня за последние 30 лет. Особое внимание будет уделено безопасности пищевых продуктов. Что касается роста цен, правительство принимает и продолжит принимать необходимые меры”.