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Премьер-министр прокомментировал рост цен

Премьер-министр прокомментировал рост цен "Контроль над механизмом предоставления субсидий будет серьезно усилен".
Милли Меджлис
3 декабря 2021 г. 12:39
Премьер-министр прокомментировал рост цен
Али Асадов
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"Контроль над механизмом предоставления субсидий будет серьезно усилен".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем заседании парламента.

Он отметил, что в социальных сетях наблюдается существенное недовольство ростом цен: “По оценкам ООН и других международных организаций, рост цен достиг самого высокого уровня за последние 30 лет. Особое внимание будет уделено безопасности пищевых продуктов. Что касается роста цен, правительство принимает и продолжит принимать необходимые меры”.

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