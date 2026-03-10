Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Милли Меджлис
    • 10 марта, 2026
    • 10:47
    Премьер-министр 13 марта представит доклад Милли Меджлису

    Очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса состоится 13 марта.

    Как сообщает Report, повестка дня пленарного заседания парламента включает обсуждение одного вопроса.

    На заседании будет заслушан доклад премьер-министра о деятельности Кабинета министров в 2025 году.

    Али Асадов Кабинет министров Милли Меджлис
    Baş nazirin Milli Məclisdə hesabat verəcəyi tarix məlum olub
