Baş nazirin Milli Məclisdə hesabat verəcəyi tarix məlum olub
Milli Məclis
- 10 mart, 2026
- 10:36
Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası martın 13-də keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, parlamentin plenar iclasının gündəliyinə bir məsələnin müzakirəsi daxil edilib.
İclasda Nazirlər Kabinetinin 2025-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabat dinləniləcək.
