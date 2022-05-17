Председательство в ПА ОЭС перешло от Пакистана к Азербайджану

"Парламент Азербайджана приложит все усилия в период председательства в организации. Председательство в Парламентской ассамблее Организации экономического сотрудничества (ОЭС) перешло от Пакистана к Азербайджану".

"Парламент Азербайджана приложит все усилия в период председательства в организации. Председательство в Парламентской Ассамблее Организации экономического сотрудничества (ОЭС) перешло от Пакистана к Азербайджану".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на третьей общей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества в Баку.

По ее словам, важно было приложить усилия для борьбы с пандемией и устранения ее последствий:

"Азербайджан оказал помощь наиболее пострадавшим от пандемии странам. Теперь мы должны быть готовы к следующим шагам”.

Отметим, что в мероприятии принимают участие делегации во главе с генеральным секретарем ПА ОЭС, главами парламентов Турции, Пакистана, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.