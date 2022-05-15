Председатель Законодательной палаты Верховного Собрания Узбекистана прибыл в Азербайджан

15 мая в Азербайджан с официальным визитом прибыла парламентская делегация во главе с председателем Законодательной палаты Верховного собрания Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.
Как передает Report со ссылкой на Управление по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, узбекскую парламентскую делегацию в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева приняли первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Узбекистаном Эльдар Ибрагимов, послы двух стран Гусейн Гулиев и Бахром Ашрафханов и другие официальные лица.
В ходе визита узбекская делегация проведет ряд официальных встреч в нашей стране и примет участие в Третьей генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.
Визит завершится 19 мая.