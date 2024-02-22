О нас

Председатель парламента Азербайджана призвала Армению воздерживаться от провокаций

Председатель парламента Азербайджана призвала Армению воздерживаться от провокаций Азербайджан прилагает огромные усилия для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе.
Милли Меджлис
22 февраля 2024 г. 10:54
Председатель парламента Азербайджана призвала Армению воздерживаться от провокаций

Азербайджан прилагает огромные усилия для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Report, об этом председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова заявила в ходе 14-ой пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.

"Предложение Азербайджана Армении о нормализации отношений и подписании мирного соглашения основано на основных принципах международного права. После более чем трех лет армянских политических и военных провокаций подписание мирного соглашения все еще возможно", - заявила спикер.

Она напомнила, что несколько дней назад состоялась двусторонняя встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. И достигнутые договоренности о переговорах по мирному договору и встречах по делимитации границы можно расценивать как позитивный шаг.

"Будем надеяться, что Армения воздержится от провокаций, вовлечения предвзятых третьих сторон, откажется от своих постоянных претензий к территориальной целостности Азербайджана, что отражено в ее Конституции и других законодательных актах, и продолжит прямые двусторонние переговоры по мирному соглашению. Единственный путь к долгосрочному миру и стабильности в регионе – это установление отношений с соседями на основе норм и принципов международного права", - заявила С. Гафарова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Speaker of Azerbaijani Parliament calls on Armenia to change its constitution
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan parlamentinin sədri Ermənistanı konstitusiyasını dəyişməyə çağırıb

Экслюзивные новости

Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
19 февраля 2024 г. 14:31
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
19 февраля 2024 г. 12:55
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi