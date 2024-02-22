Председатель парламента Азербайджана призвала Армению воздерживаться от провокаций

Азербайджан прилагает огромные усилия для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Азербайджан прилагает огромные усилия для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Report, об этом председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова заявила в ходе 14-ой пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.

"Предложение Азербайджана Армении о нормализации отношений и подписании мирного соглашения основано на основных принципах международного права. После более чем трех лет армянских политических и военных провокаций подписание мирного соглашения все еще возможно", - заявила спикер.

Она напомнила, что несколько дней назад состоялась двусторонняя встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. И достигнутые договоренности о переговорах по мирному договору и встречах по делимитации границы можно расценивать как позитивный шаг.

"Будем надеяться, что Армения воздержится от провокаций, вовлечения предвзятых третьих сторон, откажется от своих постоянных претензий к территориальной целостности Азербайджана, что отражено в ее Конституции и других законодательных актах, и продолжит прямые двусторонние переговоры по мирному соглашению. Единственный путь к долгосрочному миру и стабильности в регионе – это установление отношений с соседями на основе норм и принципов международного права", - заявила С. Гафарова.