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Председатель комитета: В регионах отсутствует материально-техническая база пунктов первичной медпомощи

Председатель комитета: В регионах отсутствует материально-техническая база пунктов первичной медпомощи Материально-техническая база пунктов первичной медицинской помощи, действующих в регионах, практически отсутствует или находится в плачевном состоянии.
Милли Меджлис
18 октября 2024 г. 14:35
Председатель комитета: В регионах отсутствует материально-техническая база пунктов первичной медпомощи

Материально-техническая база пунктов первичной медицинской помощи, действующих в регионах, практически отсутствует или находится в плачевном состоянии.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов на сегодняшнем заседании парламента.

Он обратил внимание на то, что в этих медицинских учреждениях наблюдается нехватка кадров. В декабре в парламенте планируется проведение слушаний с участием руководства соответствующих государственных органов и экспертов в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: Regionlarda ilkin tibbi xidmət göstərən məntəqələrin maddi-texniki bazası yoxdur

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