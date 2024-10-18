Председатель комитета: В регионах отсутствует материально-техническая база пунктов первичной медпомощи

Материально-техническая база пунктов первичной медицинской помощи, действующих в регионах, практически отсутствует или находится в плачевном состоянии.

Материально-техническая база пунктов первичной медицинской помощи, действующих в регионах, практически отсутствует или находится в плачевном состоянии.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов на сегодняшнем заседании парламента.

Он обратил внимание на то, что в этих медицинских учреждениях наблюдается нехватка кадров. В декабре в парламенте планируется проведение слушаний с участием руководства соответствующих государственных органов и экспертов в этой сфере.