Председатель комитета ММ обсудил вопросы сотрудничества с заместителем главы МИД России

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов встретился с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко, находящимся с визитом в Азербайджане.

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов встретился с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко, находящимся с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Мили Меджлиса.

Самед Сеидов отметил, что тесные связи между Азербайджаном и Россией основаны на взаимном уважении. Азербайджано-российские отношения, имеющие многовековую историю, основаны на традиционных дружественных связях, сказал он

Выразив благодарность за теплую встречу, Александр Грушко отметил, что Россия заинтересована в развитии взаимоотношений с Азербайджаном.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече присутствовали посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов и другие официальные лица.