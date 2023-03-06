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Председатель комиссии ТюркПА: Ни одно государство не будет молчать об экотерроре

Председатель комиссии ТюркПА: Ни одно государство не будет молчать об экотерроре "Ни одно государство не захочет, чтобы на территории другой страны продолжался экологический террор, и не будет молчать об этом".
Милли Меджлис
6 марта 2023 г. 12:54
Председатель комиссии ТюркПА: Ни одно государство не будет молчать об экотерроре

"Ни одно государство не захочет, чтобы на территории другой страны продолжался экологический террор, и не будет молчать об этом".

Как сообщает Report, об этом заявил член азербайджанской делегации в ТюркПА, председатель комиссии ТюркПА по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья Ахлиман Амирасланов во время восьмого заседания комиссии в Баку.

По его словам, азербайджанские земли долгие годы находились под оккупацией: "В ходе 44-дневной Отечественной войны наша армия под руководством Верховного главнокомандующего освободила наши земли от оккупации. Армяне в период оккупации не только уничтожили национально-культурное наследие Азербайджана, но и нанесли нашей стране большой экологический ущерб. Они пытаются продолжить экотеррор даже после деоккупации. Азербайджанцы уже 85 дней протестуют за прекращение этого экологического террора. Я думаю, что государства - члены ТюркПА также поддержат нас в этом вопросе".

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Версия на английском языке TURKPA Commission Chairman: No state can remain silent on environmental terrorism
Версия на азербайджанском языке TÜRKPA-nın komissiya sədri: "Heç bir dövlət ekoloji terrora səssiz qala bilməz"

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