Председатель комиссии ТюркПА: Ни одно государство не будет молчать об экотерроре

"Ни одно государство не захочет, чтобы на территории другой страны продолжался экологический террор, и не будет молчать об этом".

"Ни одно государство не захочет, чтобы на территории другой страны продолжался экологический террор, и не будет молчать об этом".

Как сообщает Report, об этом заявил член азербайджанской делегации в ТюркПА, председатель комиссии ТюркПА по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья Ахлиман Амирасланов во время восьмого заседания комиссии в Баку.

По его словам, азербайджанские земли долгие годы находились под оккупацией: "В ходе 44-дневной Отечественной войны наша армия под руководством Верховного главнокомандующего освободила наши земли от оккупации. Армяне в период оккупации не только уничтожили национально-культурное наследие Азербайджана, но и нанесли нашей стране большой экологический ущерб. Они пытаются продолжить экотеррор даже после деоккупации. Азербайджанцы уже 85 дней протестуют за прекращение этого экологического террора. Я думаю, что государства - члены ТюркПА также поддержат нас в этом вопросе".