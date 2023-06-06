Предлагается увеличить средства на охрану посольств Азербайджана за рубежом

Предлагается увеличить объем средств, выделяемых на обеспечение безопасности посольств и дипкорпусов Азербайджана за рубежом.

Предлагается увеличить объем средств, выделяемых на обеспечение безопасности посольств и дипкорпусов Азербайджана за рубежом.

Как сообщает Report, с подобным предложением 6 июня выступил депутат Эльшан Мусаев на первом пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

По его словам, усиление охраны посольств и дипкорпусов Азербайджана за рубежом - приоритетный вопрос: "Некоторое время назад на посольство Азербайджана в Иране была совершена террористическая атака. Поэтому на обеспечение безопасности дипкорпусов должны быть привлечены все возможные ресурсы. Эти меры необходимо принять в преддверии заключения мирного соглашения с Арменией, так как мы все еще не застрахованы от террористических атак со стороны лиц, которые не могут воспринимать успехи Азербайджана и беспричинно враждуют с нами".