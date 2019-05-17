Правила продления срока временного пребывания иностранцев в Азербайджане дополнят

В Азербайджане дополняются правила продления срока временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в Миграционный кодекс.

Согласно дополнению, внесенному в ст. 40 (Случаи продления срока временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике) кодекса, в случае продления срока временного пребывания родителей, мужа (жены), детей, брата, сестры иностранных граждан и лиц без гражданства, также продлевается срок временного пребывания в Азербайджане и этого лица.

Проект изменений обсудят на пленарном заседании Милли Меджлиса.