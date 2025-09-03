Азербайджан открывает посольство в Бахрейне
Милли Меджлис
- 03 сентября, 2025
- 14:52
Азербайджан открывает посольство в Бахрейне.
Как сообщает Report, вопрос включен в повестку заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, которое планируется провести 10 сентября.
В частности, члены комитета рассмотрят законопроект "Об учреждении Посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (город Манама)".
Отметим, что всего в повестке заседания комитета значится 8 вопросов.
