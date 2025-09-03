Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Милли Меджлис
    • 03 сентября, 2025
    • 14:52
    Азербайджан открывает посольство в Бахрейне

    Азербайджан открывает посольство в Бахрейне.

    Как сообщает Report, вопрос включен в повестку заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, которое планируется провести 10 сентября.

    В частности, члены комитета рассмотрят законопроект "Об учреждении Посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (город Манама)".

    Отметим, что всего в повестке заседания комитета значится 8 вопросов.

    Azərbaycanın Bəhreyndə səfirliyi təsis ediləcək
    Azerbaijan to establish embassy in Bahrain

    Лента новостей