İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Azərbaycanın Bəhreyndə səfirliyi təsis ediləcək

    Milli Məclis
    • 03 sentyabr, 2025
    • 14:48
    Azərbaycanın Bəhreyndə səfirliyi təsis ediləcək

    Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında səfirliyi təsis ediləcək. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məsələ Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sentyabrın 10-da keçirilməsi nəzərdə tutulan iclasının gündəliyinə daxil edilib. 

    İclasda "Azərbaycan Respublikasının Bəhreyn Krallığında (Manama Şəhərində) Səfirliyinin təsis edilməsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəyə çıxarılması nəzərdə tutulub. 

    Qeyd edək ki, ümumilikdə komitənin iclasının gündəliyində 8 məsələnin müzakirəsi yer alıb. 

    Azərbaycan Bəhreyn Milli Məclis səfirlik
    Rus Versiası Rus Versiası
    Азербайджан открывает посольство в Бахрейне
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijan to establish embassy in Bahrain

    Son xəbərlər

    16:04

    "Bank of Baku" 40 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    16:03

    Oğuzda qanunsuz yolla ağac kömürü istehsal edən quyular aşkarlanıb

    Hadisə
    16:01

    Azərbaycan və Ermənistandan Gürcüstana qanunsuz keçməyə cəhd edən şəxslər saxlanılıb

    Region
    16:00

    Bəzi rayonlara leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:00
    Rəy

    Sepah Xaməneinin nüfuzuna zərər vurur – Zəngəzur yoluna daş atan "qvardiya" - ŞƏRH

    Analitika
    15:59

    "Birbaşa Bakı"nın baş məşqçisi: "Çempionlar Liqasında məqsədimiz mümkün qədər irəli getməkdir"

    Futbol
    15:57

    Səfir: Azərbaycan İordaniya ilə tikinti və mənzil sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır

    Xarici siyasət
    15:46

    ADY: Ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 % artıb

    İnfrastruktur
    15:34

    Sabah Salyanda 4 minə yaxın abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti