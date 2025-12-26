Последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет 30 декабря
Милли Меджлис
- 26 декабря, 2025
- 14:56
Последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса запланировано на 30 декабря.
Как сообщает Report, об этом сказала спикер Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Информация о повестке будет опубликована позже.
Напомним, что, согласно Внутреннему регламенту Милли Меджлиса, осенняя сессия длится с 30 сентября по 30 декабря. С 1 по 15 января депутаты уходят в каникулы и считаются в отпуске. В случае созыва внеочередной сессии во время каникул, отпуск приостанавливается, и парламентарии возвращаются к работе на период проведения такой сессии.
Весенняя сессия начинается 1 февраля и продолжается до 31 мая.
