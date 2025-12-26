Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет 30 декабря

    Милли Меджлис
    • 26 декабря, 2025
    • 14:56
    Последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет 30 декабря

    Последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса запланировано на 30 декабря.

    Как сообщает Report, об этом сказала спикер Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Информация о повестке будет опубликована позже.

    Напомним, что, согласно Внутреннему регламенту Милли Меджлиса, осенняя сессия длится с 30 сентября по 30 декабря. С 1 по 15 января депутаты уходят в каникулы и считаются в отпуске. В случае созыва внеочередной сессии во время каникул, отпуск приостанавливается, и парламентарии возвращаются к работе на период проведения такой сессии.

    Весенняя сессия начинается 1 февраля и продолжается до 31 мая.

    Милли Меджлис осенняя сессия пленарное заседание
    Milli Məclisin payız sessiyasının son plenar iclası dekabrın 30-da keçiriləcək

