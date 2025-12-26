Последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет 30 декабря

Последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса запланировано на 30 декабря.

Как сообщает Report, об этом сказала спикер Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Информация о повестке будет опубликована позже.

Напомним, что, согласно Внутреннему регламенту Милли Меджлиса, осенняя сессия длится с 30 сентября по 30 декабря. С 1 по 15 января депутаты уходят в каникулы и считаются в отпуске. В случае созыва внеочередной сессии во время каникул, отпуск приостанавливается, и парламентарии возвращаются к работе на период проведения такой сессии.

Весенняя сессия начинается 1 февраля и продолжается до 31 мая.