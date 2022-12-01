Перенесено обсуждение пакета бюджета Милли Меджлисом

Отложено обсуждение документов, включенных в пакет бюджета в III чтении, запланированное на пленарное заседании осенней сессии Милли Меджлиса 2 декабря.

Отложено обсуждение документов, включенных в пакет бюджета в III чтении, запланированное на пленарное заседании осенней сессии Милли Меджлиса 2 декабря.

Как передает Report, количество вопросов в повестке заседания сократилось с 26 до 18.

Так, из повестки убрано обсуждение законопроектов "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год", "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2023 год", "О критерии нужды в Азербайджанской Республике на 2023 год".

Также перенесено обсуждение проектов поправок в законы "О трудовых пенсиях", "О социальном страховании", "О государственной пошлине", "О социальных пособиях”, "О медицинском страховании", "О бюджетной системе", "О безналичных расчетах" в налоговый, таможенный, миграционный, трудовой кодексы, проектов постановлений Милли Меджлиса "О смете расходов Милли Меджлиса на 2023 год", "О смете расходов Счетной палаты на 2023 год".