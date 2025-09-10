ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Парламентский комитет одобрил открытие посольства Азербайджана в Бахрейне

    Милли Меджлис
    • 10 сентября, 2025
    • 13:17
    Милли Меджлис рассмотрит вопрос об учреждении посольства Азербайджана в Бахрейне.

    Как сообщает Report, соответствующий законопроект обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.

    Согласно законопроекту, дипломатическое представительство Азербайджана планируется разместить в столице Бахрейна - Манаме. 

    Отметим, что законопроект будет обсужден и утвержден на пленарном заседании в одном чтении.

    Azərbaycanın Bəhreyndə səfirliyinin təsis edilməsi MM-in plenar iclasına tövsiyə olunub
    Azerbaijani parliament to discuss establishing embassy in Bahrain

