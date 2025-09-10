Парламентский комитет одобрил открытие посольства Азербайджана в Бахрейне
- 10 сентября, 2025
- 13:17
Милли Меджлис рассмотрит вопрос об учреждении посольства Азербайджана в Бахрейне.
Как сообщает Report, соответствующий законопроект обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.
Согласно законопроекту, дипломатическое представительство Азербайджана планируется разместить в столице Бахрейна - Манаме.
Отметим, что законопроект будет обсужден и утвержден на пленарном заседании в одном чтении.
