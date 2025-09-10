Azərbaycanın Bəhreyndə səfirliyinin təsis edilməsi MM-in plenar iclasına tövsiyə olunub
Milli Məclis
- 10 sentyabr, 2025
- 13:03
Milli Məclis Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında səfirliyinin təsis olunmasını müzakirə edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq qanun layihəsi parlamentin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə edilərək plenar iclasa tövsiyə olunub.
Layihəyə əsasən, Azərbaycan səfirliyinin Manama şəhərində yerləşməsi nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, qanun layihəsi plenar iclasda bir oxunuşda müzakirə və təsdiq ediləcək.
