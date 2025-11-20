Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Парламент утвердил в первом чтении прожиточный минимум и порог нуждаемости на 2026 год

    Милли Меджлис
    • 20 ноября, 2025
    • 17:27
    Милли Меджлис в первом чтении принял законопроекты "О прожиточном минимуме на 2026 год" и "О пределе критерия нуждаемости на 2026 год", входящие в бюджетный пакет следующего года.

    Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно документам, в 2026 году прожиточный минимум и порог нуждаемости будут установлены на уровне 300 манатов. Это на 15 манатов, или 5,3% больше по сравнению с 2025 годом.

    Проекты также предусматривают дифференцированные показатели: для трудоспособного населения - 317 манатов; для пенсионеров - 245 манатов; для детей - 260 манатов.

    Милли Меджлис Бюджетный пакет прожиточный минимум критерий нуждаемости
    Лента новостей