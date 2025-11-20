Парламент утвердил в первом чтении прожиточный минимум и порог нуждаемости на 2026 год

Милли Меджлис в первом чтении принял законопроекты "О прожиточном минимуме на 2026 год" и "О пределе критерия нуждаемости на 2026 год", входящие в бюджетный пакет следующего года.

Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно документам, в 2026 году прожиточный минимум и порог нуждаемости будут установлены на уровне 300 манатов. Это на 15 манатов, или 5,3% больше по сравнению с 2025 годом.

Проекты также предусматривают дифференцированные показатели: для трудоспособного населения - 317 манатов; для пенсионеров - 245 манатов; для детей - 260 манатов.