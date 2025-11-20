Парламент утвердил в первом чтении прожиточный минимум и порог нуждаемости на 2026 год
Милли Меджлис
- 20 ноября, 2025
- 17:27
Милли Меджлис в первом чтении принял законопроекты "О прожиточном минимуме на 2026 год" и "О пределе критерия нуждаемости на 2026 год", входящие в бюджетный пакет следующего года.
Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Согласно документам, в 2026 году прожиточный минимум и порог нуждаемости будут установлены на уровне 300 манатов. Это на 15 манатов, или 5,3% больше по сравнению с 2025 годом.
Проекты также предусматривают дифференцированные показатели: для трудоспособного населения - 317 манатов; для пенсионеров - 245 манатов; для детей - 260 манатов.
Последние новости
17:39
В Баку завтра стартует пройдет круглый стол с участием экспертов из АрменииВнешняя политика
17:39
Азербайджан проводит совместную с тремя странами экспедицию в пещере АзыхВнутренняя политика
17:34
Милли Меджлис принял в первом чтении бюджет ГФСЗ на 2026 годМилли Меджлис
17:29
Пашинян прибыл в Астану с официальным визитом - ОБНОВЛЕНОВ регионе
17:27
Парламент утвердил в первом чтении прожиточный минимум и порог нуждаемости на 2026 годМилли Меджлис
17:25
Фото
AZAL подписал с "Leonardo" соглашение о приобретении метеорадаровИнфраструктура
17:24
Депутат: Социальные расходы Азербайджана превышают общие расходы бюджета АрменииФинансы
17:17
Бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 год принят в I чтенииМилли Меджлис
17:16
Фото