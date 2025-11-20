İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    MM yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat olmasını I oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    • 20 noyabr, 2025
    • 16:45
    MM yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat olmasını I oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis 2026-ci ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan "Azərbaycan Respublikasında 2026-cı il üçün yaşayış minimumu haqqında" və "Azərbaycan Respublikasında 2026-cı il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında" qanun layihələrini ilk oxunuşda qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə aparılıb.

    Qeyd edilib ki, 2026-cı ildə Azərbaycanda yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat olması nəzərdə tutulur.

    Bu, 2025-ci illə müqayisədə 15 manat və yaxud 5,3 % çoxdur.

    Sənədə əsasən, yaşayış minimumu əmək qabiliyyətli əhali üçün 317 manat, pensiyaçılar üçün 245 manat, uşaqlar üçün 260 manat müəyyən edilir.

    Müzakirələrdən sonra hər iki sənəd səsverməyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul olunub.

