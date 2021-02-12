Парламент принял в первом чтении проект об усыновлении детей родственниками

На очередном пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса в первом чтении был вынесен на обсуждение проект изменений в Семейный кодекс.
Как передает Report, согласно изменениям, к желающим усыновить ребенка родственникам не будут применяться следующие процедуры:
- привлечение желающего усыновить ребенка лица (лиц) к обучению;
- выбор ребенка, подходящего для лица (лиц), желающего усыновить, а также родителя, подходящего для усыновляемого ребенка;
- организация свидания лица (лиц), желающего взять ребенка, с усыновляемым ребенком в учреждении, где находится ребенок;
- размещение усыновляемого ребенка на испытательный срок в доме лица (лиц), желающего усыновить ребенка.
В отношении родственников остается в силе процедура проведения соответствующим органом исполнительной власти собеседования с лицом (лицами), желающим усыновить ребенка сроком не более 1 года.
После обсуждений проект изменений в Кодекс был вынесен на голосование и принят в первом чтении.