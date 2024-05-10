Обсуждено участие швейцарских компаний в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и посол Швейцарии в Азербайджане Томас Штали обсудили участие швейцарских компаний в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и посол Швейцарии в Азербайджане Томас Штали обсудили участие швейцарских компаний в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, в ходе встречи рассмотрены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Была подчеркнута важность дальнейшего расширения межпарламентского сотрудничества.

На встрече была представлена информация о ситуации в регионе, о масштабных восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре, обсуждено участие в них швейцарских компаний.