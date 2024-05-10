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Обсуждено участие швейцарских компаний в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Обсуждено участие швейцарских компаний в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и посол Швейцарии в Азербайджане Томас Штали обсудили участие швейцарских компаний в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Милли Меджлис
10 мая 2024 г. 17:05
Обсуждено участие швейцарских компаний в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и посол Швейцарии в Азербайджане Томас Штали обсудили участие швейцарских компаний в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, в ходе встречи рассмотрены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Была подчеркнута важность дальнейшего расширения межпарламентского сотрудничества.

На встрече была представлена информация о ситуации в регионе, о масштабных восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре, обсуждено участие в них швейцарских компаний.

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Версия на английском языке ФотоParticipation of Swiss companies in restoration work in Karabakh and Eastern Zangazur discussed
Версия на азербайджанском языке Фото İsveçrə şirkətlərinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa işlərində iştirakı müzakirə olunub

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