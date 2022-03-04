О нас
Аудио новости

Парламент одобрил сбор за медстрахование с подакцизных товаров при импорте в Азербайджан

Парламент одобрил сбор за медстрахование с подакцизных товаров при импорте в Азербайджан При импорте в Азербайджан с подакцизных товаров на таможне будет взиматься плата за медицинское страхование.
Милли Меджлис
4 марта 2022 г. 13:43
Парламент одобрил сбор за медстрахование с подакцизных товаров при импорте в Азербайджан

При импорте в Азербайджан с подакцизных товаров на таможне будет взиматься плата за медицинское страхование.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон ”О медицинском страховании".

Следует отметить, что в соответствии со статьей 15-10.1.7 Закона ”О медицинском страховании" налогоплательщики уплачивают в Фонд обязательного медицинского страхования в качестве взносов на обязательное медицинское страхование 0,2 маната от акцизной ставки за каждый литр водки, крепленых напитков, ликера и ликеро-водочных изделий, 0,05 маната - пива и других пивосодержащих напитков, 1,5 маната – за 1000 штук табачных изделий и 0,1 маната за каждый литр энергетических напитков.

Целью изменений, предусмотренных в статье 15-11.8 Закона, является установление механизма контроля за уплатой взносов на обязательное медицинское страхование именно по импортным подакцизным товарам. Таким образом, при ввозе этих подакцизных товаров акциз будет взиматься таможенными органами в том же порядке, в котором взимаются таможенные пошлины.

Проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в III чтении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Parlament Azərbaycana idxal zamanı aksizli mallardan tibbi sığorta haqqının tutulmasını təsdiqləyib

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi