Парламент одобрил сбор за медстрахование с подакцизных товаров при импорте в Азербайджан

При импорте в Азербайджан с подакцизных товаров на таможне будет взиматься плата за медицинское страхование.

При импорте в Азербайджан с подакцизных товаров на таможне будет взиматься плата за медицинское страхование.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон ”О медицинском страховании".

Следует отметить, что в соответствии со статьей 15-10.1.7 Закона ”О медицинском страховании" налогоплательщики уплачивают в Фонд обязательного медицинского страхования в качестве взносов на обязательное медицинское страхование 0,2 маната от акцизной ставки за каждый литр водки, крепленых напитков, ликера и ликеро-водочных изделий, 0,05 маната - пива и других пивосодержащих напитков, 1,5 маната – за 1000 штук табачных изделий и 0,1 маната за каждый литр энергетических напитков.

Целью изменений, предусмотренных в статье 15-11.8 Закона, является установление механизма контроля за уплатой взносов на обязательное медицинское страхование именно по импортным подакцизным товарам. Таким образом, при ввозе этих подакцизных товаров акциз будет взиматься таможенными органами в том же порядке, в котором взимаются таможенные пошлины.

Проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в III чтении.