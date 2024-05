Сингапур поддерживает усилия Азербайджана по достижению успеха на COP29

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с министром по вопросам устойчивого развития и окружающей среды Сингапура Грейс Фу Хай Иен.

Как сообщает Report, об этом в соцсети "X" написал главный переговорщик Сингапура по изменению климата Джозеф Тео.

"Сингапур удостоен визита спикера парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой. В рамках этого визита министр по вопросам устойчивого развития и окружающей среды Сингапура еще раз подчеркнула поддержку Азербайджану и ее усилиям по достижению успеха на COP29", - говорится в публикации.