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Сингапур поддерживает усилия Азербайджана по достижению успеха на COP29

Сингапур поддерживает усилия Азербайджана по достижению успеха на COP29 Сингапур поддерживает усилия по достижению успеха на COP29
Милли Меджлис
14 мая 2024 г. 19:19
Сингапур поддерживает усилия Азербайджана по достижению успеха на COP29

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с министром по вопросам устойчивого развития и окружающей среды Сингапура Грейс Фу Хай Иен.

Как сообщает Report, об этом в соцсети "X" написал главный переговорщик Сингапура по изменению климата Джозеф Тео.

"Сингапур удостоен визита спикера парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой. В рамках этого визита министр по вопросам устойчивого развития и окружающей среды Сингапура еще раз подчеркнула поддержку Азербайджану и ее усилиям по достижению успеха на COP29", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоSingapore makes efforts for Azerbaijan's success at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоSinqapur Azərbaycanın COP29-da uğur qazanması üçün səylər göstərir

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